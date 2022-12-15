Житель Петрозаводска заплатит за удар в лицо полицейскому

В Петрозаводске осужден 47-летний местный житель. Мужчину обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 14 июля. Полицию вызвали в один из дворов, где находился пьяный мужчина. Прибывшие сотрудники обнаружили нетрезвого горожанина с признаками телесных повреждений в области головы. На место была вызвана скорая помощь.

Когда стражи порядка пригласили мужчину пройти в карету скорой для проведения осмотра, тот набросился на них и ударил одного из полицейских кулаком в лицо.

Суд признал дебошира виновным и назначил ему штраф в размере 120 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com