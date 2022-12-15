15 декабря 2022, 16:45
Житель Петрозаводска заплатит за удар в лицо полицейскому
В столице Карелии мужчину осудили за применение насилия в отношении представителя власти
В Петрозаводске осужден 47-летний местный житель. Мужчину обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 14 июля. Полицию вызвали в один из дворов, где находился пьяный мужчина. Прибывшие сотрудники обнаружили нетрезвого горожанина с признаками телесных повреждений в области головы. На место была вызвана скорая помощь.
Когда стражи порядка пригласили мужчину пройти в карету скорой для проведения осмотра, тот набросился на них и ударил одного из полицейских кулаком в лицо.
Суд признал дебошира виновным и назначил ему штраф в размере 120 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com