Житель Карелии лишился мобильника после похода в гости

В полицию Олонца обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что лишился мобильного телефона, ущерб был оценен в 8 тысяч рублей. Местный житель предположил, что забыл мобильник у приятеля, но тот говорил, что ничего не находил, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В разговоре с полицейскими 33-летний мужчина признался, что обманул друга. Он действительно нашел мобильный телефон после ухода гостей. Сначала хотел пользоваться им сам, но затем обменял гаджет на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято сотрудниками полиции. Фото twimg.com