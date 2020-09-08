Житель Беломорска забил гражданскую жену до смерти

Беломорский суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, убившего в ходе ссоры свою сожительницу, сообщает следком Карелии.

В мае этого года обвиняемый выпивал вместе с женщиной дома и в какой-то момент между супругами произошел конфликт.

«Обвиняемый избил сожительницу руками, причинив множественные телесные повреждения. Потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где скончалась»,

- сообщает следком.



Отмечается, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления. Ему избрана мера пресечения в виду заключения под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.