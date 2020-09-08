08 сентября 2020, 17:21
Житель Беломорска забил гражданскую жену до смерти
Мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет за убийство сожительницы
Беломорский суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, убившего в ходе ссоры свою сожительницу, сообщает следком Карелии.
В мае этого года обвиняемый выпивал вместе с женщиной дома и в какой-то момент между супругами произошел конфликт.
«Обвиняемый избил сожительницу руками, причинив множественные телесные повреждения. Потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где скончалась»,
- сообщает следком.
Отмечается, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления. Ему избрана мера пресечения в виду заключения под стражу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.