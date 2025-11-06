06 ноября 2025, 07:20
Жилой дом загорелся в среду в карельском поселке
В поселке Пиндуши спасатели ликвидировали возгорание в частном доме
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Днем 5 ноября в поселке Пиндуши произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15:25. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. Открытое горение было оперативно ликвидировано. К 18 часам последствия пожара были полностью устранены.
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Люди не пострадали. Причина инцидента устанавливается.
