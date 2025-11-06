Жилой дом загорелся в среду в карельском поселке

Днем 5 ноября в поселке Пиндуши произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15:25. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. Открытое горение было оперативно ликвидировано. К 18 часам последствия пожара были полностью устранены.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Люди не пострадали. Причина инцидента устанавливается.

