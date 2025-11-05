Пожарные Карелии поделились печальной статистикой

Всего с начала этого года было зафиксировано 337 пожаров. Чаще всего они возникают из-за неосторожного обращения с огнем, делится пресс-служба МЧС Карелии.

74 пожара было в жилых домах. Второй причиной, почему происходили возгорания, стало неправильное использование электрооборудования.

С 20 октября этого года только в Петрозаводске зафиксировано 12 пожаров. На них погибло два человека. Причина этих пожаров – неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.

Ранее в Карелии сгорело две квартиры.