05 ноября 2025, 17:57
Общество

Пожарные Карелии поделились печальной статистикой

МЧС Карелии рассказало о пожарах с начала этого года
Пламя огня
Фото: freepik

Всего с начала этого года было зафиксировано 337 пожаров. Чаще всего они возникают из-за неосторожного обращения с огнем, делится пресс-служба МЧС Карелии.

74 пожара было в жилых домах. Второй причиной, почему происходили возгорания, стало неправильное использование электрооборудования. 

С 20 октября этого года только в Петрозаводске зафиксировано 12 пожаров. На них погибло два человека. Причина этих пожаров – неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. 

