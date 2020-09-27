Жесткая авария на «Гран-при России» «Формулы-2» попала на видео

Вторая гонка этапа серии «Формулы-2» в Сочи остановлена красными флагами из-за аварии на первом круге. Об этом сообщает ТАСС.

В одном из поворотов вылетели с трассы и врезались в барьер стартовавший с первого места россиянин Никита Мазепин и японец Нобухару Мацусита.

Россиянин в инциденте не пострадал. Мацусита не смог самостоятельно покинуть болид, японец будет отправлен в медицинский центр. По информации пресс-службы «Формулы-2», Мацусита не получил серьезных травм.