Женщина разбилась на мотоцикле в Петрозаводске

Вечером 30 августа в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошла авария с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Инцидент случился в 21:55. По данным ведомства, 43-летняя водитель мотоцикла «Ямаха» не справилась с управлением и совершила опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована. Фото ГИБДД Петрозаводска