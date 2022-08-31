Большой частный дом сгорел ночью в селе Святозеро

Сегодня в полночь в 00 часов 06 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что в селе Святозеро горит 2-этажный деревянный частный жилой дом.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселков Пряжа и Матросы.

Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, огонь был настолько мощным, что для его укрощения пришлось привлечь пожарных из поселка Мелиоративный Прионежского района.

В ходе тушения пожара воду подвозили с озера Чернаволокское, расположенного в 800 метрах от места происшествия.

Несмотря на все старания десяти пожарных, дом спасти не удалось. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: pxhere.com