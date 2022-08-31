31 августа 2022, 08:50
Большой частный дом сгорел ночью в селе Святозеро
Пожарные из трех поселков боролись с мощным огнем
Сегодня в полночь в 00 часов 06 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что в селе Святозеро горит 2-этажный деревянный частный жилой дом.
На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселков Пряжа и Матросы.
Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, огонь был настолько мощным, что для его укрощения пришлось привлечь пожарных из поселка Мелиоративный Прионежского района.
В ходе тушения пожара воду подвозили с озера Чернаволокское, расположенного в 800 метрах от места происшествия.
Несмотря на все старания десяти пожарных, дом спасти не удалось. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: pxhere.com