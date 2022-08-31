На 6-летнюю девочку с высоты сбросили кирпич и раскололи ей череп

Жуткий случай произошел в Иркутске, тяжело пострадала шестилетняя девочка. Об этом рассказала ее мама в паблике «Аноним 03» «ВКонтакте».

Женщина написала, что ее младшая дочка пошла погулять со старшей 20-летней сестрой. Вдруг девушка услышала какой-то глухой удар. Обернувшись, она увидела, что сестренка лежит на земле в луже крови, ей на голову упал кирпич.

- Не буду рассказывать, как я молниеносно оказалась там, услышав ужасающие крики старшей дочери. Как я, обезумев от ужаса, кричала и просила помощи, держа в руках расколотый череп ребенка. Как моя девочка молча лежала и смотрела на меня своими чёрными глазками из-под собственного скальпа, который, оторвавшись, накрыл половину лица. Это были самые долгие страшные минуты в моей жизни,

- написала женщина.

Врачи скорой диагностировали у малышки скальпированную рану головы и травмы лица. Нейрохирурги провели операцию, девочка пришла в себя. По словам матери, она находится между жизнью и смертью.

Полицейские нашли тех, кто сбросил кирпич с 8 этажа. Мать девочки рассказала, что это двое мальчишек 7 и 8 лет. Она считает, что кирпич дети сбросили специально на голову ее ребенка. Родители ребят даже не пришли, чтобы извиниться. Сейчас этим делом занимаются следователи. // Фото: pxhere.com