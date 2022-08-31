Троллейбус в Петрозаводске загорелся на ходу

Вчера вечером в 19 часов 34 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в районе улиц Заводская – проспект Первомайский произошел пожар в троллейбусе.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия и помогли водителю дотушить горящий автотранспорт.

В троллейбусе огнем был поврежден пучок силового кабеля моторного отсека на площади 0,5 квадратного метра.

По предварительным данным, пожар в троллейбусе произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Никто не пострадал, сейчас проводится проверка. // Фото: pxhere.com