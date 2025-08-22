«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии

«Желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы объявлен в Карелии. Это означает, что погода потенциально опасна.

Сильный дождь ожидается местами в республике, в связи с этим предупреждение о непогоде будет действовать с девяти часов вечера пятницу и продлится сутки.

С утра субботы 23 августа жителей региона ожидают грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности продлится до вечера.

Ранее мы писали о прошедшем в Олонце граде, под Петрозаводском в Заозерье также был град.