22 августа 2025, 13:11
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии
Погода испортится вечером в пятницу, а предупреждение будет действовать до вечера субботы
фото «Петрозаводск говорит»
«Желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы объявлен в Карелии. Это означает, что погода потенциально опасна.
Сильный дождь ожидается местами в республике, в связи с этим предупреждение о непогоде будет действовать с девяти часов вечера пятницу и продлится сутки.
С утра субботы 23 августа жителей региона ожидают грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности продлится до вечера.
Ранее мы писали о прошедшем в Олонце граде, под Петрозаводском в Заозерье также был град.