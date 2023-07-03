Железнодорожный переезд до утра закроют в Петрозаводске

Вечером 3 июля в Петрозаводске закроют железнодорожный переезд на улице Антонова. Здесь будут демонтировать старые пути, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Переезд закроют в 20:00 в понедельник, а откроют снова в 07:00 во вторник, 4 июля.

Для пешеходов организуют временный переход поблизости. Водителей просят быть внимательнее и заранее продумать пути объезда. // фото: www.freepik.com