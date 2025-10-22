Землетрясение произошло у берегов российского региона

У побережья Курильских островов 22 октября произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, эпицентр сейсмособытия располагался в Тихом океане в 79 километрах от села Головнино. Магнитуда землетрясения составила 5,0 балла.

Отмечается, что подземные толчки ощущали жители островов Шикотан и Кунашир. Угроза цунами не объявлялась.

