22 октября 2025, 14:49
Россия

Землетрясение произошло у берегов российского региона

Подземные толчки ощущали жители Курильских островов
Разбитое стекло
Фото: freepik

У побережья Курильских островов 22 октября произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, эпицентр сейсмособытия располагался в Тихом океане в 79 километрах от села Головнино. Магнитуда землетрясения составила 5,0 балла.

Отмечается, что подземные толчки ощущали жители островов Шикотан и Кунашир. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о том, что золотая осень в Карелии скоро сменится предзимьем.

Обсудить
Метки: 
курильские острова
землетрясение
сейсмособытие