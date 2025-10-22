22 октября 2025, 14:49
Землетрясение произошло у берегов российского региона
Подземные толчки ощущали жители Курильских островов
Фото: freepik
У побережья Курильских островов 22 октября произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, эпицентр сейсмособытия располагался в Тихом океане в 79 километрах от села Головнино. Магнитуда землетрясения составила 5,0 балла.
Отмечается, что подземные толчки ощущали жители островов Шикотан и Кунашир. Угроза цунами не объявлялась.
