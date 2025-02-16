16 февраля 2025, 17:14
Погода

Завтра в Карелии местами до минус 26, в Петрозаводске теплее

Прогноз погоды на завтра, 17 февраля

По данным карельского гидрометцентра, завтра по республике будет облачная погода с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -16, -21°С, местами до -26°С, днем -9, -14°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -19°С, днем -11, -13°С.  Атмосферное давление будет слабо расти.

 

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Карелия
Петрозаводск
погода !? февраля 2023