Завтра в Карелии местами до минус 26, в Петрозаводске теплее

По данным карельского гидрометцентра, завтра по республике будет облачная погода с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -16, -21°С, местами до -26°С, днем -9, -14°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -17, -19°С, днем -11, -13°С. Атмосферное давление будет слабо расти.