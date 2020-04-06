Застолье двух друзей закончилось поножовщиной и гибелью одного из них

В Пряжинском районе местный житель обвиняется в убийстве и угрозе убийством. Подробности расследования раскрыли в Следкоме по Карелии.

По версии следователей, 19 декабря прошлого года мужчина выпивал у знакомого в поселке Эссойла. Во время застолья мужчины поссорились. Тогда обвиняемый напал на хозяина квартиры с ножом и причинил ему множественные колото-резаные ранения.

Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений. Обвиняемый был задержан. Перед этим мужчина угрожал убить брата потерпевшего, который пришел на место происшествия.



Мужчина в ожидании суда находится под стражей. Наказание за преступления предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет.