06 апреля 2020, 19:39
Застолье двух друзей закончилось поножовщиной и гибелью одного из них
Обвиняемому в убийстве приятеля в Эссойле грозит до 15 лет лишения свободы
В Пряжинском районе местный житель обвиняется в убийстве и угрозе убийством. Подробности расследования раскрыли в Следкоме по Карелии.
По версии следователей, 19 декабря прошлого года мужчина выпивал у знакомого в поселке Эссойла. Во время застолья мужчины поссорились. Тогда обвиняемый напал на хозяина квартиры с ножом и причинил ему множественные колото-резаные ранения.
Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений. Обвиняемый был задержан. Перед этим мужчина угрожал убить брата потерпевшего, который пришел на место происшествия.
Мужчина в ожидании суда находится под стражей. Наказание за преступления предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет.