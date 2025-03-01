Зал был почти наполовину полон или почти наполовину пуст…

В Пряжинском районном доме культуры состоялась встреча жителей национального района с главой республики. На встречу пришли немногие, о чем говорило большое количество свободных мест в зале. Все же те люди, у которых были приготовлены волнующие вопросы, нашли время и возможность приехать даже издалека. Например, в зале сидели делегаты из Ведлозера, Чалны, Кутижмы, Вилла Горы. На встрече были подняты важные вопросы, касающиеся медицины, жилья, дорог, и многие другие насущные проблемы.

Так, жители Койвусельги проехали 90 километров, чтобы задать вопрос о ремонте Дома культуры в их поселке. Напомним, что жители неперспективного поселения пытаются сохранить единственное в деревне уцелевшее общественное здание, где сейчас работает библиотека и, как надеются жители Койвусельги, разместится кабинет для медика.

«Глава сообщил, что в следующем году республиканское Министерство культуры выделит порядка 500 тысяч рублей на мебель для ДК, а местные власти — деньги на закупку материалов для ремонта крыши и электропроводки. К сожалению, на строительство нового ФАПа денег нет, но есть возможность сделать кабинет в местном Доме культуры»,

— рассказала активистка Койвусельги Кристина Дмитриева, побывавшая на встрече.

Койвусельгцы остались довольны ответом, благодарили Артура Парфенчикова за слова.

Пряжинцы же отметили, что интерес к таким мероприятиям со стороны населения очень слабый, в зале было много свободных мест.

«Подобное равнодушие к общественной жизни района не может не тревожить. Ведь именно от нашей вовлеченности зависит то, в каком направлении будет развиваться территория, где мы живем. Нельзя перекладывать ответственность за наше общее благополучие исключительно на плечи власти. Только совместными усилиями, открытым диалогом и конструктивной критикой можно добиться позитивных изменений. Все условия для встречи были созданы на 100%. Что еще нужно сделать, чтобы вы пришли и высказали свое мнение? Как вы собираетесь жить дальше, если будете оставаться в стороне? Мы не можем надеяться, что кто-то придет к нам домой и спросит, все ли у нас хорошо. Так не должно быть!» — возмущается житель Пряжи Алексей Ершов.

При этом автор поста рассказал, что атмосфера на встрече напоминала скорее посиделки за чашкой чая с пряниками, чем серьезный разговор о будущем района.

«Может, народ уже не верит властям, поэтому такое равнодушие...» — осторожно высказала свое мнение Надежда. Ее комментарий набрал большую популярность под постом Алексея Ершова.