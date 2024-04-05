Ясный день после бури ожидает сегодня жителей Карелии

Сегодня, 5 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха -2, -4°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-11, преимущественно ясно.

В Сегеже -3-10, преимущественно ясно.

В Сортавале -1-7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»