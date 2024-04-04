Непредсказуемый апрель в Петрозаводске: в воскресенье обещают дождь

Судя по прогнозу паблика "Погода Петрозаводска и Карелии", апрель в этом году преподнесет еще немало сюрпризов. В ближайшие три дня температура воздуха будет скакать от -16 до +4. Осадки тоже разнообразные.

Так, в пятницу, 5 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Однако ночью морозно: -14...-16, днем теплее -2...-4. В субботу, 6 апреля пройдет небольшой мокрый снег, ночью -3...-5, днем -1...+1.

А вот в воскресенье, 7 апреля дождь. Ветер ЮЗ, 2-4 м/с, ночью 0...-2, днем +2...+4.

Апрель, будь милосерднее. // Видео: Евгений Сафонов, телеканал "Ника плюс".