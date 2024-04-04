Этой ночью в Карелии обещают до 20 градусов мороза

Завтра, 5 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западных, днем восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -14, -16°С, днем -2, -4°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западных, днем восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -12, -17°С, местами до -20°С, днем -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -17, днем -3-11, преимущественно ясно.

В Сегеже ночью -14, днем -3-10, преимущественно ясно.

В Сортавале ночью -13, днем -1-7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»