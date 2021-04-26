26 апреля 2021, 21:35
WhatsApp изменит функцию удаления сообщений
Функция по уничтожению текстовых и медиасообщений будет доступна как в одиночных, так и в групповых чатах
Пользователи WhatsApp получат возможность автоматического удаления любых отправленных сообщений через 24 часа после их отправки. Об этом пишет WABetaInfo.
В настоящее время мессенджер умеет автоматически удалять сообщения лишь через семь дней после активации этой функции. Текстовые сообщения, видео, документы и фотографии стираются как у отправителя, так и у получателя.
Новая функция по уничтожению текстовых и медиасообщений будет доступна как в одиночных, так и в групповых чатах.