Выставка женской одежды и головных уборов пройдет в Петрозаводске

Коллекции одежды и головных уборов 2026 года от российских и зарубежных производителей представят в ТЦ «Невский» с 3 по 7 ноября

Фото предоставлено организаторами выставки

Жители и гости Петрозаводска смогут оценить две взаимодополняющие линейки сезона 2026 года от российских и зарубежных производителей — женскую верхнюю одежду и головные уборы.

В экспозиции одежды представлены модели размеров от 44 до 70: лёгкие куртки для межсезонья, утеплённые варианты для прохладной погоды и пальто различных фасонов.

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Головные уборы — новая коллекция 2026 года — выполнены из велюра, фетра, замши и меха и помогут дополнить как повседневные, так и деловые или более нарядные образы.

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Организаторы выставки предлагают широкий выбор удобных современных моделей и большое разнообразие цветовых решений.

Такой подход позволит помочь женщинам разных возрастов, ценящих комфорт и современный стиль, подобрать готовый ансамбль для разных ситуаций — от деловых поездок до прогулок по городу.

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Выставка будет работать— С 3 по 7 ноября в ТЦ «Невский».

На правах рекламы. ИП Шпак Тамара Ивановна, ИНН 230603369272. ERID 2SDnjcypPFJ