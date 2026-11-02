Выставка женской одежды и головных уборов пройдет в Петрозаводске

Жители и гости Петрозаводска смогут оценить две взаимодополняющие линейки сезона 2026 года от российских и зарубежных производителей — женскую верхнюю одежду и головные уборы.
В экспозиции одежды представлены модели размеров от 44 до 70: лёгкие куртки для межсезонья, утеплённые варианты для прохладной погоды и пальто различных фасонов.
Головные уборы — новая коллекция 2026 года — выполнены из велюра, фетра, замши и меха и помогут дополнить как повседневные, так и деловые или более нарядные образы.
Организаторы выставки предлагают широкий выбор удобных современных моделей и большое разнообразие цветовых решений.
Такой подход позволит помочь женщинам разных возрастов, ценящих комфорт и современный стиль, подобрать готовый ансамбль для разных ситуаций — от деловых поездок до прогулок по городу.
Выставка будет работать— С 3 по 7 ноября в ТЦ «Невский».
На правах рекламы. ИП Шпак Тамара Ивановна, ИНН 230603369272. ERID 2SDnjcypPFJ