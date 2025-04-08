08 апреля 2025, 10:04
Выскочил или выбросили – рыжего котофея нашли в лесу Карелии
У родника на трассе между Матросами и Пряжей среди деревьев прятался кот. Одичать ему не дали неравнодушные люди
фото читательницы «Петрозаводск говорит»
Читательница «Петрозаводск говорит» рассказала о найденном в лесу бело-рыжем котике.
Встретили его 6 апреля на трассе Е-105 между поселками Матросы и Пряжа рядом с родником. «Чужеземец», завидев людей, спрятался за деревом в лесу и выжидательно наблюдал, что же будет дальше.
Очевидцы рассказали, что чей-то друг провел в этом месте не менее суток.Одичать коту и превратиться в воеводу из русской сказки, рыжему не дали. Его заманили в котоловку и отвезли в теплое и безопасное место, накормили.
Наша читательница надеется, что у найденного кота есть хозяин, который его пытается отыскать. Она предположила, что кот мог выскочить из автомобиля и не хочет верить, что маленького друга просто выбросили.