Должность омбудсмена по защите животных предложили ввести в России

Должность уполномоченного по защите животных предложили учредить в России при министерстве природных ресурсов и экологии. Об этом сообщает РИА Новости.

Омбудсмен будет следить за соблюдением законов об ответственном обращении с животными, помогать предотвращать жестокое обращение, следить за работой органов власти, ветеринарных служб, защищать права людей в случае нарушений. С таким предложением выступил думский депутат.

Автор проекта считает, что должность омбудсмена по животным нужна, чтобы заработала схема с чипированием домашних собак, учетом и штрафами для хозяев собак.

Ранее предлагалось ужесточить наказание для владельцев животных, когда в результате нападения погиб человек.