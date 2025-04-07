07 апреля 2025, 08:57
Должность омбудсмена по защите животных предложили ввести в России
Уполномоченный мог бы трудиться при минприроды, контролировать соблюдений законов, работу ветслужб и органов власти
фото: freepik.com
Должность уполномоченного по защите животных предложили учредить в России при министерстве природных ресурсов и экологии. Об этом сообщает РИА Новости.
Омбудсмен будет следить за соблюдением законов об ответственном обращении с животными, помогать предотвращать жестокое обращение, следить за работой органов власти, ветеринарных служб, защищать права людей в случае нарушений. С таким предложением выступил думский депутат.
Автор проекта считает, что должность омбудсмена по животным нужна, чтобы заработала схема с чипированием домашних собак, учетом и штрафами для хозяев собак.
Ранее предлагалось ужесточить наказание для владельцев животных, когда в результате нападения погиб человек.