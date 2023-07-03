Выросло количество случаев клещевого энцефалита и боррелиоза в Карелии

В Карелии стало больше подтвержденных случаев клещевых инфекций. По данным Роспотребнадзора, с начала эпидсезона подтверждено пять случаев клещевого боррелиоза и семь - клещевого вирусного энцефалита.

По данным наблюдений на 2 июля клещи атаковали 1548 человек, из них детей - 381. За прошедшую неделю клещи покусали 117 человек, из них детей - 33. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 35 жалоб, включая 10 детей. Клещи проявляют активность по всей республике, за исключением Лоухского района.

Специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 11594 человека. Первый случай присасывания клеща в этом году произошел 16 апреля в поселке Толвуя. // фото unsplash.com