“Все делаем правильно”. Депутаты послушали о лечении диабета. А зачем?

Текст: Георгий Чентемиров

Главный внештатный терапевт карельского Минздрава Наталья Везикова выступила с докладом “Современные подходы в лечении сахарного диабета”. Название доклада логично смотрелось бы в повестке конференции для врачей-практиков, тем более что Везикова — доктор наук, профессор, завкафедрой госпитальной терапии ПетрГУ. Но послушать специалиста пожелали депутаты Законодательного собрания республики. Хотя ни лечением, ни профилактикой диабета (и каких-либо иных болезней) они не занимаются — по крайней мере, в рамках депутатской работы.

Наталья Везикова начала с ликбеза о том, что существуют два типа сахарного диабета, представляющие собой абсолютно разные заболевания с абсолютно разным лечением. Диабетом первого типа в республике болеют около 1,5 тысячи человек, с диабетом второго типа борются 26 тысяч, и эта цифра постоянно растет. Диабет первого типа связан с тем, что в организме катастрофически не хватает инсулина; его постоянно нужно вводить искусственно, поэтому для таких пациентов самое главное — постоянный контроль за уровнем сахара в крови.

Портал “Петрозаводск говорит” уже писал о том, что ровно с этим-то в Карелии и возникают проблемы. Современная медицинская индустрия предлагает эффективные, но недешевые методы самоконтроля — так называемые сенсоры, которые ставятся на кожу и практически непрерывно отслеживают уровень сахара. Более сорока регионов России уже приняли решение за бюджетные деньги обеспечивать такими приборами детей, беременных женщин и еще некоторые льготные категории.

Затаив дыхание, корреспондент портала “Петрозаводск говорит” слушал Везикову и думал: вот, вот сейчас она скажет, что такая практика нужна и в Карелии! Что она повышает качество жизни и детей с диабетом, и их родителей. Что дети получают возможность ходить в секции и гулять с друзьями, а родители — спать по ночам. Что непрерывный мониторинг глюкозы спасает от инвалидности, почти неизбежной для многих диабетиков. Что надо, наконец, найти в бюджете Карелии скромные 40 миллионов рублей и обеспечить этими системами детей, как это уже сделали в половине российских регионов.

А депутаты встанут и воскликнут: "Да, действительно! Хватит это терпеть! Вот они, современные подходы в лечении сахарного диабета, о которых нам всем сейчас рассказали, и которые мы, не медля ни минуты, внедрим в родной Карелии!"

Но нет. Ничего подобного не произошло. Наталья Везикова сказала лишь, что для борьбы с диабетом первого типа нужны современные инсулины, самоконтроль и непрерывное образование пациентов. Чтобы они, понимаешь, правильно все делали.

Фото: Заксобрание Карелии

У сахарного диабета второго типа особенности другие. Он не требует постоянного контроля за уровнем сахара, но пациентам нужно постоянно принимать лекарства. Диабет второго типа вызывает сердечно-сосудистые заболевания, почечную недостаточность и другие смертельные болезни. Профессор Везикова сообщила собравшимся депутатам, что лечить его нужно инновационными препаратами; если честно, было бы странно, скажи она наоборот, но, возможно, некоторые вещи парламентариям нужно объяснять отдельно.

Ранее “ПТЗ говорит” сообщал, что на лекарства для диабетиков в регионе не хватало 80 миллионов рублей. Эту проблему главный внештатный терапевт обошла одной фразой: “Не буду говорить о лекарственном обеспечении”. И то правда. Впрочем, общественности сообщили, что депутаты направят в Минздрав России обращение, в котором поддержат запуск нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Вообще, его должны были запустить в 2022 году, но, очевидно, государству понадобились деньги на что-то куда более важное и еще более затратное.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются диабетики, — дефицит тест-полосок. Минздрав регулярно отчитывается, что их в избытке, пациенты ругаются, что их нет. Наталья Везикова объяснила, что глюкометрам каждой фирмы требуются свои полоски. Минздрав покупает одно, а пациенты хотят другое. В итоге иногда полоски остаются, а жалобы все равно есть. “Пазл не складывается” (это цитата). Всё! Как эту проблему решить, ни врачи, ни депутаты обсуждать не стали.

Журналист “ПТЗ говорит” поинтересовался у председателя комитета по здравоохранению Алексея Хейфеца: а что это, собственно, было? И зачем?

— Во-первых, выступал профессор, научный работник. Обсуждать с нею темы закупок — она просто далека от этого. Поэтому вопросы финансирования не поднимались. Мы хотели уточнить, правильно ли мы действуем, с точки зрения современных научных подходов к лечению диабета, — пояснил Алексей Хейфец.

— Из того, что я услышал: по сахарному диабету первого типа — мы идем правильным путем. Мы стали выдавать сенсоры для детей с помпами (А без помп — нет, в чем и проблема. — Авт.). Я говорил как раз, что надо двигаться в этом направлении.

Корреспондент поинтересовался, почему депутаты, отвечающие за распределение бюджетных средств, не могут наскрести в казне 40 миллионов рублей? Ведь если есть современные методы лечения, о которых рассказали парламентариям, нужно на эти методы и переходить! Алексей Хейфец ответил, что к этой теме депутаты возвращаются постоянно и будут над ней работать.

В целом практику таких докладов можно продолжить. На комитете по агропромышленной политике — рассказывать о процессе строительства полностью автоматизированных ферм. На комитете по ЖКК и энергетике — делиться последними достижениями "зеленой" энергетики. А на комитете по образованию, культуре и спорту — обсуждать успешные примеры проведения крупных международных соревнований. Так, для интереса. Все равно не пригодится, но послушать интересно.