Врачи развеяли мифы о профилактике деменции

Упражнения на моторику рук не помогут остановить деменцию. Вместо этого лучше заняться теми видами деятельности, которые тренируют общую работоспособность мозга, делится "Lenta.ru".

Чтобы уменьшить риск развития деменции, россиянам посоветовали учить иностранные языки и играть на музыкальных инструментах. Эти занятия тренируют общую работоспособность мозга, потому что требуют концентрации, внимания и координации рук и глаз.

К профилактике деменции лучше подходить комплексно. Для этого нужно вести активный образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и контролировать хронические заболевания.