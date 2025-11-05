05 ноября 2025, 17:21
Врачи предупредили, для кого киви представляет опасность
Врачи раскрыли, что киви может навредить некоторым людям
Фото: freepik
Россияне с гастритом и язвой желудка узнали, что киви представляет для них опасность. Это связано с высокой кислотностью продукта, делится "Lenta.ru".
Киви может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка из-за большого содержания кислоты. Если у человека есть повышенная чувствительность к экзотическим продуктам, то у него может появиться аллергическая реакция.
Несмотря на опасность, киви содержит много витамина C, витамина K, калия и органических кислот. Перечисленные вещества укрепляют сосуды и способствуют усвоению железа. Врачи отметили, что дневная норма киви - две штуки.