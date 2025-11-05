Врачи предупредили, для кого киви представляет опасность

Россияне с гастритом и язвой желудка узнали, что киви представляет для них опасность. Это связано с высокой кислотностью продукта, делится "Lenta.ru".

Киви может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка из-за большого содержания кислоты. Если у человека есть повышенная чувствительность к экзотическим продуктам, то у него может появиться аллергическая реакция.

Несмотря на опасность, киви содержит много витамина C, витамина K, калия и органических кислот. Перечисленные вещества укрепляют сосуды и способствуют усвоению железа. Врачи отметили, что дневная норма киви - две штуки.