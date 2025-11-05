Тысячи жителей Петрозаводска предпочли крестный ход концерту

В Петрозаводске День народного единства начали отмечать Божественной литургией в кафедральном Александро-Невском соборе. Ее провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. После службы от кафедрального собора стартовал Общенародный крестный ход, посвященный Дню Казанской иконы Божией Матери. Шествие, которое собрало тысячи человек, прошло до площади Кирова, где проходил концерт. По словам участников праздника, площадь Кирова опустела, когда участники крестного хода отправились по домам. Петрозаводчане и гости карельской столицы предпочитают православные мероприятия, а не танцы и песни.

В общенародном шествии участвовали чиновники, духовенство Карельской митрополии, военнослужащие, участники СВО, представители религиозных организаций разных конфессий, национальных общественных объединений, казачьих обществ.

В прошлом году крестный ход 4 ноября собрал более трёх тысяч человек. В этом году еще больше.

Напомним, один из значимых для жителей страны праздников связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Московский Кремль от польских захватчиков. Этот подвиг стал символом восстановления государственности.