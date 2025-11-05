05 ноября 2025, 16:16
Туристу из России запретили на век приезжать в Таиланд
Путешественника оштрафовали на 2,5 млн рублей за курение в храме
фото freepik
99 лет россиянин не сможет посещать Таиланд. Также ему придется выплатить солидный штраф – до 2,5 млн рублей. Все из-за того, что он сделал несколько затяжек в буддийском храме.
По сообщению телеграм-канала Mash, мужчина вместе с группой приехал на экскурсию в храм.
Он отошел в сторону чтобы покурить из электронного устройства. Его мгновенно задержала полиция. Понять. Что происходит, сразу ему помешал стресс и незнание языка.