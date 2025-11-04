Общественному транспорту срочно требуется сто миллионов рублей

Текст, фото: Антонина Кябелева

В непростых климатических условиях Карелии бесперебойная работа общественного транспорта и предприятий дорожного хозяйства, особенно в зимнее время, является одним из важнейших компонентов, обеспечивающих нормальную жизнь граждан. Председатель карельского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев рассказал о том, в какой непростой ситуации оказались крупные государственные предприятия республики.

На протяжении трех лет профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства поднимает вопрос о необходимости нормального субсидирования двух государственных предприятий общественного транспорта - «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис», осуществляющих автобусные перевозки по всей Карелии и за ее пределы.

«Сегодня предприятия работают в планово-убыточном режиме. Для того чтобы завершить 2025 год, «Карелавтотрансу» и «Карелавтотранс-сервису» необходима субсидия в 100 миллионов рублей»,

- сказала Соловьев.

Он заметил, что вопрос их финансирования — это не просто цифры в отчете, а вопрос сохранения нормальной жизни для тысяч людей.

По его информации, финансовая ситуация на государственных предприятиях близка к предбанкротной. По итогам первого полугодия 2025 года ГУП РК«Карелавтотранс» получил выручку в 62 миллиона рублей, кредиторская задолженность составила 51 миллион рублей, а убытки - 38 миллионов рублей. Аналогичная ситуация в ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис»: выручка составила 60 миллионов рублей, кредиторская задолженность — 24 миллиона рублей, убытки - 29 миллионов рублей.

«Все расчеты есть. Предприятия выполняют важную социальную функцию. Очевидно, что без дополнительных субсидий им не выжить, так как многие рейсы заведомо убыточные. Речь идет о бесперебойном автобусном сообщении между городами и поселками республики. Тем не менее вопрос до сих пор не решен»,

- отметил Соловьев.

По его информации, в 2025 году этим двум предприятиям с учетом расходов на Петрозаводский автовокзал было выделено в качестве субсидии 72 миллиона рублей. На 2026 год предприятиям «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис» планируют выделить 120 миллионов рублей. По оценке Соловьева, подобный уровень субсидирования поставит предприятия на грань выживания, что отразится на пассажирских перевозках.

Он привел наглядный пример: в 2023 году ГУП РК «Карелавтотранс» осуществил 4 008 рейсов, а в 2024 году — уже 3 230. Другими словами, речь идет о сокращении рейсов почти на 20 процентов.

Средняя зарплата в ГУП РК «Карелавтотранс» составляет 66 тысяч рублей: у водителей средняя зарплата - 97 тысяч рублей, у рабочих — 44 тысячи рублей. Несмотря на то, что зарплату водителей не назовешь низкой, предприятия регулярно размещают объявления о поиске водителей.

В петрозаводском муниципальном предприятии «Городской автотранспорт», отметил Сергей Соловьев, ситуация заметно улучшилась: «Предприятие организовало новые автобусные маршруты, удалось расширить географию троллейбусных маршрутов, график движения муниципальных троллейбусов и автобусов адаптирован под интересы петрозаводчан. В отличие от частных компаний, автобусы которых часто не соблюдают график, когда нет большого пассажиропотока, муниципальный транспорт работает четко по расписанию. Очевидно, что в Петрозаводске ситуация с общественным транспортом стала значительно лучше».

По данным Соловьева, средняя зарплата в ПМУП «Городской транспорт» составила 66 тысяч рублей в месяц, у водителей — 75 тысяч рублей. Напомним, в августе 2024 года, когда сменился руководитель Троллейбусного управления, а предприятие испытывало острую нехватку кадров, средняя зарплата даже у водителей не превышала 45-50 тысяч рублей. Правда, отметил Сергей Соловьев, сегодня в ПМУП «Городской транспорт» зарплата по 17 профессиям - в пределах МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

Тревожная ситуация, по мнению профсоюзного руководителя, возникла в ООО «Кондопожское ДРСУ». Это предприятие со 100-процентным государственные участием занимается содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог в Петрозаводске и семи районах республики.

«В 2023 году правительство республики взяло из Дорожного фонда 1 миллиард рублей. Было дано обещание вернуть эти деньги в 2024 году. Но этого не произошло ни в прошлом году, ни в 2025 году. Я публично говорил об этом и весной этого года в карельском парламенте, и буквально недавно — в октябре на трехсторонней комиссии в правительстве Карелии. Изъятие миллиарда рублей крайне отрицательно повлияло на дорожную отрасль. Фактически карельские дорожники остались без работы по такой важной составляющей как ремонт дорог. Кондопожское ДРСУ было вынуждено взять кредит под 25% годовых, чтобы в этом году выполнить работы по ремонту дорог в Петрозаводске, которые запланированы на 2026 год и соответственно будут оплачены только в следующем году»,

- рассказал Соловьев.

Помимо этого, продолжил он, предприятия дорожной отрасли «подкосило» то, что с нормативной базы, определяющей уровень финансирования по статье содержание дорог в зимний период, был снят 1 миллиард рублей.

«К чему это привело? С одной стороны, предприятие обязано выполнять ГОСТы, связанные с содержанием дорог зимой, которые никто не отменял и требования по ним не смягчал. С другой стороны, денег на выполнение установленных государством стандартов в полном объеме нет. Вот пример по «Кондопожскому ДРСУ»: в зимнее время по контракту на содержание дорог заложено 39,8 миллиона рублей в месяц, а реальные затраты составляют 64,8 миллиона рублей»,

- сказал Сергей Соловьев.

Разрыв между финансирование и реальными затратами достигает 25 миллионов рублей в месяц.

Соловьев настаивает, что необходимо срочно пересмотреть стоимость зимнего содержания автодорог в Карелии, если мы не хотим столкнуться с серьезными проблемами в период снегопадов.

В ноябре в ЗС РК будет обсуждаться бюджет Карелии на 2026 год. По словам Соловьева, профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства будет настаивать на увеличении субсидий автотранспортным предприятиям и пересмотре нормативов финансирования содержания автодорог в зимнее время.