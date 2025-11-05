05 ноября 2025, 16:39
Общество

Быстрый интернет пришел в карельский поселок

Связь «четвертого поколения» в этом году доберется до еще нескольких поселке в Карелии
интернет
фото freepik

Сети 4G стали доступны жителям поселка Верхнее Волозеро в Медвежьегорском районе.

В населенном пункте поставили и подключили новую базовую станцию сотовой связи, рассказали в региональном минтрансе. Интернет теперь должен летать.

Также высокоскоростной интернет в этом году должен будет появиться в поселках Новые Пески в Пряжинском районе, Тойвола в Суоярвском округе и Малиновая Варакка в Лоухском районе.

