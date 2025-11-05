Быстрый интернет пришел в карельский поселок

Сети 4G стали доступны жителям поселка Верхнее Волозеро в Медвежьегорском районе.

В населенном пункте поставили и подключили новую базовую станцию сотовой связи, рассказали в региональном минтрансе. Интернет теперь должен летать.

Также высокоскоростной интернет в этом году должен будет появиться в поселках Новые Пески в Пряжинском районе, Тойвола в Суоярвском округе и Малиновая Варакка в Лоухском районе.