05 ноября 2025, 16:39
Быстрый интернет пришел в карельский поселок
Связь «четвертого поколения» в этом году доберется до еще нескольких поселке в Карелии
фото freepik
Сети 4G стали доступны жителям поселка Верхнее Волозеро в Медвежьегорском районе.
В населенном пункте поставили и подключили новую базовую станцию сотовой связи, рассказали в региональном минтрансе. Интернет теперь должен летать.
Также высокоскоростной интернет в этом году должен будет появиться в поселках Новые Пески в Пряжинском районе, Тойвола в Суоярвском округе и Малиновая Варакка в Лоухском районе.