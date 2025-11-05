Дмитрий Данильев предложил создать инструмент для «трезвого перехода»

В Карелии начинают реализацию мер, направленных на перепрофилирование магазинов, торгующих алкоголем, в точки продажи продуктов и услуг местного происхождения. Инициативу, озвученную Главой республики Артуром Парфенчиковым, по предоставлению льготных кредитов таким предпринимателям поддержал и развил на своей странице Вконтакте общественник Дмитрий Данильев.

Глава Карелии отметил, что вводить антиалкогольные меры в регионе будут крайне аккуратно, чтобы избежать риска закрытия продуктовых магазинов в малых и удаленных населенных пунктах. Региональный Фонд содействия кредитованию в ближайшее время начнет выдачу льготных займов для «переориентации» алкогольного бизнеса.

Со своей стороны, Данильев предложил дополнить финансовую поддержку четкими законодательными рамками.

Необходимо на законодательном уровне четко обозначить временные рамки для владельцев тех алкомаркетов, которые подлежат обязательному перепрофилированию, чтобы трезвый переход от торговли смертью к продаже продуктов и услуг местного происхождения был для предпринимателей максимально безболезненным и предсказуемым»,

— заявил он.

Отдельное внимание в предложенной концепции уделено решению проблемы продуктовой доступности на селе. В качестве инновационного решения Данильев предлагает Правительству Карелии заключить соглашение с онлайн-сервисом доставки «Купер» (СберБанк) для организации коллективных заказов.

Система будет автоматически объединять заявки из малых населенных пунктов и доставлять их в определенные дни, в том числе силами самих жителей на личном транспорте»,

- считает он.

По мнению автора инициативы, это не только решит проблему скудного ассортимента и высоких цен в удаленных поселках, но и создаст дополнительный доход для жителей-курьеров, а также сэкономит семейные бюджеты остальных покупателей.

Общественник уверен, что успешная реализация этого проекта в Карелии может создать прецедент для последующего масштабирования по всей России, освободив село от «алкогольного диктата», когда спаивание сельского населения становится фактически условием доставки свежего хлеба.