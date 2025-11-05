Музыкальный театр отметил 70-летие

5 ноября Музыкальному театру Карелии исполнилось 70. Первые зрители пришли в новое здание театр 5 ноября 1955 года, тогда на сцене показывали музыкальный спектакль с участием молодые выпускники ГИТИСа и столичных консерваторий. Зрительный зал украшали фрески по эскизам Сергея Коненкова, барельефы Саввы Бродского, а с потолка свисала сияющая огромная люстра.

Оперетты и музыкальные комедии были основой репертуара, но театр взял курс на многожанровость. В 1956 году на сцене показывали балет и музыкальную сказку для детей, в 1959 году - национальную оперу и балет. В 1960 году в репертуаре появились «Лебединое озеро» и «Жизель», в 1962 году – опера «Травиата» и первый современный балет «Тропою грома», рассказали в пресс-службе театра.

«За 70 лет Музыкальный театр Карелии поставил 86 балетов, 72 оперетты, 57 музыкальных комедий, водевилей и мюзиклов, 52 спектакля для детей, а концертов – не сосчитать!» - рассказали в театре. Впереди зрителей и поклонников искусства ожидают новые балеты, оперы, оперетты и мюзиклы.