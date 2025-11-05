В Госавтоинспекции озвучили причину ДТП с опрокинувшимся автомобилем

В дорожной полиции предположили, что автомобиль мог опрокинуться на крышу из-за того, что водитель превысил скорость. Напомним, ДТП произошло ночью 5 ноября в населенном пункте Устье Видлица.

«По предварительным данным, водитель «Форд Фокус» неправильно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги с последующим наездом на мусорный контейнер и деревья, после чего опрокинулся на крышу»,

- прокомментировали в Госавтоинспекции Карелии.

В результате 36-летний водитель получил травмы. Олончанина госпитализировали.