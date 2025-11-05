05 ноября 2025, 16:25
В Госавтоинспекции озвучили причину ДТП с опрокинувшимся автомобилем
С места аварии в Олонецком районе госпитализировали 36-летнего пострадавшего
фото пресс-служба Госавтоинспекции
В дорожной полиции предположили, что автомобиль мог опрокинуться на крышу из-за того, что водитель превысил скорость. Напомним, ДТП произошло ночью 5 ноября в населенном пункте Устье Видлица.
«По предварительным данным, водитель «Форд Фокус» неправильно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги с последующим наездом на мусорный контейнер и деревья, после чего опрокинулся на крышу»,
- прокомментировали в Госавтоинспекции Карелии.
В результате 36-летний водитель получил травмы. Олончанина госпитализировали.