В Карелии завтра до +10 градусов

Синоптики рассказали о погоде в четверг, 6 ноября. В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10 градусов в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5, +10 градусов в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +7;

В Кондопоге, Олонце, Сортавале ночью +4, днем +10;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +10;

В Пудоже ночью +4, днем +9;

В Сегеже, Суоярви ночью +3, днем +9.