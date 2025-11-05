Петербуржец завоевал три золотых медали на соревнованиях в Европе

На чемпионате Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи был российский спортсмен. Он получил три золотых медали и установил новые рекорды, делится пресс-служба правительства Санкт-Петербурга в своем Telegram канале.

Георгий Мянд представил Россию на соревнованиях, которые прошли в Албании. Его результаты: 173 кг - рывок, 213 кг - толчок, 386 кг - сумма двоеборья. Также он установил три новых рекорда Европы среди юниоров в рывке, толчке и сумме двух упражнений.

Спортсмен - воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 Калининского района имени В.А. Платонова. В пресс-службе поздравили Георгия и пожелали дальнейших успехов.