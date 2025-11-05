05 ноября 2025, 17:34
Спорт

Юные спортсмены из Карелии покорили Санкт-Петербург

Воспитанники спортшколы Петрозаводска заняли места на соревнованиях в Санкт-Петербурге
золотая медаль
Фото: freepik

Воспитанники спортивной школы №5 из Петрозаводска поучаствовали в соревнованиях в Санкт-Петербурге "Львы Петербурга". Юные спортсмены заняли призовые места, делится пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

В пресс-службе перечислили имена юных победителей. Семён Чучалин занял первое место. Вторые места заняли Егор Артёмов, Анна Пушкаш, Николай Старосветский, Альбина Повелихина, а третьи места – Лев Старосветский, Анна Афиногенова, Денис Маханьков, Артём Крошнин, Амина Ибнугаджарова, Софья Пушкаш, Дарья Ковальчук и Вячеслав Степанов. Их тренер - Елизавета Тарасевич.

Кроме этого, лидерами турнира стали Николь Довбня и Мирослава Ефимова. Варвара Иванова заняла третье место. Спортсмены занимаются с тренером Игорем Богдановым. 

Соревнования прошли с 1 по 3 ноября. На них собрались спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Смоленской областей и Республики Карелия.

