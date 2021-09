Врач рассказала о помогающих при головной боли продуктах

Диетолог Кэтрин Брукинг из США рассказала о продуктах, употребление которых может помочь справиться с головной болью. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на издание Eat This, Not That!

Как отметила Брукинг, употребление омега-3 ненасыщенных жирных кислот сокращает интенсивность и частоту приступов мигрени. Самым простым и доступным источником кислот омега-3 является рыбий жир, также они содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах чиа и льна.

Этими кислотами, в частности, очень богаты сардины, анчоусы, скумбрия, лосось, длинноперый тунец и форель. Чтобы ощутить эффект, их придется есть не реже двух-трех раз в неделю.

Растительным заменителем рыбы для страдающих от головной боли могут служить молотые семена льна или чиа, содержащие больше омега-3-ненасыщенных жирных кислот на единицу веса, чем лосось. Диетолог рекомендует добавлять их в салаты, смузи и джем.

Грецкие орехи - еще один продукт, который помогает справиться с мигренью. Помимо омега-3 кислот, они содержат магний, тоже способствующий уменьшению частоты и силы головной боли. Фото pixabay.com/StockSnap