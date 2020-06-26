Возбуждено уголовное дело против замначальника поста таможни

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления Следкома РФ в отношении исполняющего обязанности заместителя начальника таможенного поста МАПП Люття Карельской таможни.

Как считает следствие, руководитель таможни грубо нарушил требования должностного регламента и оказал содействие своему знакомому, участнику внешнеэкономической деятельности. В частности он принял решение о продлении срока временного ввоза иностранного транспортного средства на территории РФ без достаточных к тому оснований и без фактической проверки транспортного средства.

«Подозреваемый, не имея достаточных к тому полномочий, внес не соответствующие действительности сведения о наличии оснований для продления срока временного ввоза и проставил об этом соответствующую отметку в таможенную декларацию транспортного средства, тем самым превысив свои должностные полномочия, и сокрыл факт совершения директором организации административного правонарушения, - сообщает следком.

- Таким образом, выявлен факт существенного нарушения охраняемых законом интересов Российской Федерации и прав граждан на равенство всех перед законом и судом, предусмотренных ст. 19 Конституции РФ, поскольку пресечена незаконная деятельность участника внешнеэкономической деятельности под покровительством должностного лица Карельской таможни, что создавало привилегированные условия осуществления предпринимательской деятельности по отношению к другим участникам внешнеэкономической деятельности».

Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.