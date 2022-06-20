Волна тепла захлестнет Карелию

Период похолодания и обильных осадков, кажется, подходит к концу. На этой неделе тепло вновь вернется в республику.

С середины неделю в Карелию придет новый антициклон, который принесет сухую, теплую, а временами и жаркую погоду, сообщается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

В конце рабочей недели воздух будет прогреваться до +18,+23 градусов. В выходные дни, 25 и 26 июня, температура поднимется до +23,+28 градусов, местами может потеплеть даже до плюс 30 градусов. Ожидается, что 24 июня в Петрозаводске потеплеет до +24, +26 градусов, в выходные до +25, +28 градусов. Осадки при этом не прогнозируются.

Надолго ли тепло заглянуло в наш край – пока спрогнозировать трудно. (фото unsplash.com, Kristine Cinate)