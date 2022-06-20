20 июня 2022, 18:02
Во вторник в Карелии не будет лить, как из ведра
Воздух прогреется до 18 градусов
В Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +15, +17, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии также облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +13, +18.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +17;
В Кондопоге ночью +7, днем +16;
В Медвежьегорске, Сегеже ночью +6, днем +16;
В Олонце, Пудоже ночью +6, днем +18;
В Сортавале ночью +8, днем +18;
В Суоярви ночью +6, днем +17. (фото unsplash.com, Maksim Shutov)