Во вторник в Карелии не будет лить, как из ведра

В Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +15, +17, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +13, +18.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +17;

В Кондопоге ночью +7, днем +16;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +6, днем +16;

В Олонце, Пудоже ночью +6, днем +18;

В Сортавале ночью +8, днем +18;

В Суоярви ночью +6, днем +17. (фото unsplash.com, Maksim Shutov)