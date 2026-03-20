Воду на целый день отключат в некоторых домах в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске из-за плановых работ на сетях несколько зданий останутся без воды. Причем ее отключат на целый день, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, холодной воды не будет в домах №5, 7, 12, 13, 15 и 17 по улице Чернышевского. Отключение произойдет в 9 часов утра, ресурс пропадет ориентировочно до 20 часов.

