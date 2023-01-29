Водителям напомнили о схеме движения по перекрестку в Петрозаводске

Поворот налево на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина запрещен. Госавтоинспекция обратила на это внимание водителей.

- При движении по улице Анохина (от улицы Красная) поворот налево на проспект Ленина запрещен,

– сказано в сообщении в паблике ведомства в соцсети.

Автомобилистам напомнили, что перед перекрестком есть знак, указывающий направление движения по полосам. На него надо ориентироваться, чтобы увидеть количество полос и разрешенные направления.

Водителей просят быть внимательными, не нарушать правила и не создавать аварийные ситуации. // фото: ГИБДД Петрозаводска