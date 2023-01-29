29 января 2023, 11:16
Водителям напомнили о схеме движения по перекрестку в Петрозаводске
Автомобилистов попросили быть внимательнее, проезжая пересечение улицы и проспекта
Поворот налево на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина запрещен. Госавтоинспекция обратила на это внимание водителей.
- При движении по улице Анохина (от улицы Красная) поворот налево на проспект Ленина запрещен,
– сказано в сообщении в паблике ведомства в соцсети.
Автомобилистам напомнили, что перед перекрестком есть знак, указывающий направление движения по полосам. На него надо ориентироваться, чтобы увидеть количество полос и разрешенные направления.
Водителей просят быть внимательными, не нарушать правила и не создавать аварийные ситуации. // фото: ГИБДД Петрозаводска