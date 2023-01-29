Электричество на следующей неделе снова будут отключать

Неотложные ремонты продолжают специалисты Прионежской сетевой компании. Поэтому на следующей неделе в Карелии снова будут отключать электроэнергию. График озвучили в пресс-службе АО «ПСК».

В частности, с 30 января по 5 февраля временные отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район:

- 31 января и 1 февраля с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улица Набережная. Здание поселкового спорткомплекса.

Кемский муниципальный район:

- 30 января с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Вицупа. Здания районного музея, Успенского собора.

- 31 января с 10.00 до 11.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 4-А,2,5,1,10,12), Фрунзе (дома 1,2,5), Гидростроителей (дом 34), Береговая.

- 1 февраля с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 34).

Кондопожский муниципальный район:

- 30 января с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улица Сунская.

- 31 января и 1 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

- 3 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Эльмус: улица Центральная.

Костомукшский городской округ:

- с 3 по 5 февраля с 8.00 до 9.05 и с 17.00 до 17.05. Город Костомукша (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:- С 3 по 5 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Вернигора, деревня Маслозеро.

Муезерский муниципальный район:

- 30 января с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, 8 Марта, Охотничья, Северная. Здание «Дом Охотника».

- 30 января, 2 и 3 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы 8 Марта, Правды, Строителей.

- 31 января и 1 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина (дома 33.35.13.337.43). Здания районной прокуратуры, Лесхоза, МЧС-ОПС, магазинов «Березка», «Виктория», «Кулинария».

- 1 февраля с 11.00 до 13.00. Поселок Гимолы: улицы Ленина, Лесная, Пушкина.

- 2 февраля с 00.00 до 15.00. Поселок Суккозеро.

Петрозаводский городской округ:

- 30 января с 10.00 до 16.00. Поселок Тепличный: улицы Парниковая, Тепличная, Огородная.

- 31 января с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: улица Зайцева (дома 70-Б, 72).

Прионежский муниципальный район:

- 30 января с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Набережная (дома 1-32).

- 30 и 31 января с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: переулок Северный.

- 31 января и 3 февраля с 10.00 до 16.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки. Будут производиться работы по переключению на новый распределительный пункт.

- 1 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Пролетарская (дома 6-19).

- 1 февраля с 11.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Посадочная, Советская, Кирпичная, Гористая.

- 2 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал» (кладбище); деревня Таржеполь.

- 3 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Молодежная, Новоселов; село Деревянное: улицы Набережная, Новоселов, переулки Заречный и Набережный.

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 31 января и 3 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная; местечко Падозеро (28, 33 км). Будут производиться работы по переключению на новый распределительный пункт.

- 2 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Вокзальная, Шоссейная, Гусева, Заводская, Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский.

Сегежский муниципальный район:

- 1 февраля с 9.30 до 15.00. Город Сегежа: улицы Карельская (дома 18, 20, 22, 24), Гагарина (дом 31). Переулок Интернатский переулок (дом 8,8-А).

- 1 февраля с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Ленина (дома 2,3), Калинина (дом 1).

- 2 февраля с 9.30 до 15.00. Город Сегежа: улицы Выгозерская, Набережная (дома 1-22).

Сортавальский муниципальный район:

- 1 февраля с 9.00 до 17.00. ГПЗ «Сортавальский». // фото: АО «ПСК»