Всероссийская акция «Свеча памяти» впервые прошла в Карелии

В этом году всероссийская акция «Свеча памяти» посвящена детям блокадного Ленинграда. Прошла она и в поселке Сяпся – впервые в Карелии.

Собравшимся рассказали о детях, переживших блокаду, о знаменитом дневнике Тани Савичевой, ленинградской девочке, пережившей блокаду, потерявшей всех родных, но так и не встретившей победную весну 45-го.

- Спасибо всем пришедшим! Это было незабываемо!

- раскрывает подробности сообщество «ДК поселка Сяпся» ВКонтакте.

О драматических событиях блокады знает почти каждый житель поселка. С 8 сентября 41-го ленинградцы находились в кольце блокады почти 900 дней и ночей и боролись за жизнь, 27января город был освобожден. Победа стоила дорого. По разным оценкам, блокада унесла от 600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев.

От фашистских бомбежек погибли около 3 процентов из них, остальные - от голода, ежедневно умирали от истощения около 4 тысяч человек. Дети и взрослые Сяпси собрались у памятника погибшим односельчанам во время Великой Отечественной войны 1942-1945 годов. // фото: ДК поселка Сяпся/ВКонтакте