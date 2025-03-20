Водителей предупредили об опасности запотевших фар

Запотевание фары может говорить о нарушении герметичности детали. Такие повреждения могут привести к ухудшению качества освещения, снижению видимости на дороге, об этом предупреждают "Известия".

Также нарушение герметичности фары увеличивает риск коррозии отражателя и окисления контактов электрических соединений. Повреждение может быть следствием трещин самого корпуса или стекла, деформации или износа уплотнительных резинок.

Эксперты отметили и другие причины запотевания фар. Среди них серьезные перепады температур снаружи и внутри, некачественный ремонт, засор вентиляционных каналов.