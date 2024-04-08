Водитель в Карелии сбил человека и тут же напился

Автомобилиста в Питкяранте лишили прав и оштрафовали за употребление алкоголя после ДТП. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Странная авария случилась в мае прошлого года. Из автомобиля мужчины выпал на полном ходу пассажир. Водитель не успел вовремя среагировать и наехал на него.

После этого он пошел домой и напился спиртного. Правоохранители вскоре задержали правонарушителя и освидетельствовали на алкоголь.

Он признал свою вину и раскаялся. За употребление спиртного после совершенного ДТП суд назначил водителю штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав на полтора года. // фото: pixabay.com