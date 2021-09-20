Во вторник в Карелии ожидается до 10 градусов тепла

Завтра, 21 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гибдрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5, местами до -3°С, днем +5, +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+5, пасмурно, без осадков.

В Сегеже +5+6, пасмурно, без осадков.

В Сортавале +5+9, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/9883074