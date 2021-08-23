Во вторник в Карелии ощутимо похолодает

Во вторник, 24 августа, в Петрозаводске облачно. Дождь, ночью и утром временами сильный, о чем ранее предупреждали в МЧС. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днем +10, +12, рассказали в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. По центральным и южным районам пройдут дожди, местами сильные, по северным районам небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, на севере местами до +1, днем +7, +12.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +4, днем +11;

В Кондопоге ночью +7, днем +13;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +12;

В Олонце ночью +6, днем +14;

В Пудоже ночью +5, днем +12;

В Сегеже ночью +5, днем +11;

В Сортавале ночью +6, днем +15;

В Суоярви ночью +5, днем +12. (фото «Петрозаводск говорит»)