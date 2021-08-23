Жителей Карелии предупредили о надвигающихся сильных дождях

Сильные дожди снова прогнозируют в регионе. МЧС Карелии распространило экстренное предупреждение для населения.

По сведениям карельского ЦГМС, 24 августа местами по республике ожидаются сильные дожди. Ночью дожди прогнозируются по южным и центральным районам, днем - на юге Карелии.

Непогода обрушится на Петрозаводск, а также Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы. (фото pixabay.com)